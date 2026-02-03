Зеленский заявил об изменениях в работе переговорной группы Украины

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

Второй этап консультаций России, США и Украины запланирован на 4–5 февраля.

Почему изменится работа переговорной группы Украины

Фото: Reuters/Kuba Stezycki

Зеленский: Киев намерен изменить формат работы переговорной делегации

Власти Украины планируют внести изменения в работу своей переговорной группы. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, деятельность команды, представляющей Киев на международных переговорах, будет откорректирована с учетом текущей ситуации.

«Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом», — отметил он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проинформировал, что второй этап трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины запланирован на 4–5 февраля. Они вновь пройдут в Абу-Даби.

Также ранее, как писал 5-tv.ru, в Кремле назвали состав российской делегации, которая отправится в столицу ОАЭ.

При этом первый раунд переговоров состоялся 23 и 24 января на той же площадке. Тогда Россию представляли руководители из Министерства обороны, украинскую делегацию возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а со стороны США в обсуждениях участвовали специальный посланник Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

