В Кремле раскрыли состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Они состоятся 4–5 февраля.

Фото, видео: Reuters/Ryan Carter/UAE Presidential Cou

Песков: российскую делегацию в Абу-Даби возглавит глава ГРУ ВС России Костюков

Российскую делегацию на повторных переговорах по украинскому кризису в Абу-Даби возглавит начальник Главного управления Генерального штаба (ГРУ) Вооруженных сил (ВС) России, адмирал Игорь Костюков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Он отметил, что состав российской делегации не изменится и возглавит ее также Костюков.

«Если вы имеете в виду работу рабочей группы по вопросам безопасности, которая начнется завтра (4 февраля. — Прим. ред.) и продолжится до четверга (5 февраля. — Прим. ред), то это будет та же делегация, которая была в прошлый раз», — отметил официальный представитель Кремля.

Первый раунд трехсторонних переговоров прошел 23 и 24 января также в ОАЭ. На тех переговорах от России поехали руководители из Министерства обороны РФ. Незалежную делегацию возглавлял секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров. От Соединенных Штатов в Абу-Даби посетили спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента Соединенных Штатов, экс-советник главы Белого дома Джаред Кушнер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что трехсторонним переговорам в Абу-Даби предшествовали контакты военных ведомств РФ и Украины.

