«Титаник» по-хабаровски: прорыв трубы в Хабаровске привел к затоплению паркинга
Кто будет возмещать ущерб, пока неизвестно.
Прорыв трубы в Хабаровске привел к затоплению паркинга
Эти кадры, похожие на сцену из «Титаника», были сняты в хабаровской новостройке. Поток воды выбил металлическую дверь и затопил подземный паркинг.
Дому всего полгода. И, по словам жильцов, все это время его регулярно затапливает. На этот раз коммунальная авария напомнила цунами. В итоге воды набралось почти под потолок.
Что стало с машинами, которые находились на парковке, и кто будет возмещать ущерб, пока неизвестно.
Ранее, писал 5-tv.ru, коммунальщиков обяжут снижать плату за некачественно оказанные услуги. Разработать четкий механизм, как фиксировать нарушения и претендовать после этого на оперативный перерасчет, должны в Минстрое. Сенаторы уже направили в ведомство свою инициативу.
