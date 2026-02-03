«Титаник» по-хабаровски: прорыв трубы в Хабаровске привел к затоплению паркинга

Кто будет возмещать ущерб, пока неизвестно.

Прорыв трубы в Хабаровске привел к затоплению паркинга

Эти кадры, похожие на сцену из «Титаника», были сняты в хабаровской новостройке. Поток воды выбил металлическую дверь и затопил подземный паркинг.

Дому всего полгода. И, по словам жильцов, все это время его регулярно затапливает. На этот раз коммунальная авария напомнила цунами. В итоге воды набралось почти под потолок.

Что стало с машинами, которые находились на парковке, и кто будет возмещать ущерб, пока неизвестно.

Ранее, писал 5-tv.ru, коммунальщиков обяжут снижать плату за некачественно оказанные услуги. Разработать четкий механизм, как фиксировать нарушения и претендовать после этого на оперативный перерасчет, должны в Минстрое. Сенаторы уже направили в ведомство свою инициативу.

