«У меня через слово каждый раз»: Шура иронично поздравил россиян с Днем борьбы с матом

Певец Шура: ненормативная лексика в публичном поле недопустима

Российский певец и автор песен Шура (настоящее имя — Александр Медведев) поделился с 5-tv.ru отношением к использованию мата во Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, который отмечается 3 февраля.

Артист в ироничной форме поздравил зрителей с датой.

«Всех вас с замечательным праздником! Сегодня День борьбы с матом. Всех тех, кто будет сильно материться, для этого у меня вот такой замечательный букет, как веничек. Я его еще распарю, так с матом. <…> Конечно, мои родные, я не обхожусь без красного словца. Так назову это. <…> С матом… Слушайте, мы с ним рождаемся, просыпаемся, живем и умираем», — сказал он.

При этом исполнитель отметил, что полностью исключить бранные выражения из повседневной жизни сложно, поскольку они давно стали частью разговорной культуры. По его словам, он сам тоже иногда прибегает к эмоциональной лексике, однако старается разделять бытовое общение и публичное пространство.

К тому же Шура подчеркнул, что на телевидении, в кадре или в интернете использование ненормативных выражений, по его мнению, должно быть ограничено. Он пояснил, что в таких случаях уместнее вводить не строгие санкции, а скорее общественно порицать и напоминать о нормах приличия.

«Наказывать ли за мат? Ну, я думаю, в публичном пространстве, наверное, да. Но не наказывать, но хотя бы как-то немножечко поругать надо. Потому что, да, я тоже не люблю. В жизни, конечно, да, у меня там через слово каждый раз», — сказал певец.

Артист призвал оставаться сдержанными во время публичных высказываний, даже если в обычной жизни полностью отказаться от мата многим непросто.

