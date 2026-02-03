Выброшенные матерью с 16-го этажа дети чудом остались живы

Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив

Двое беспомощных малышей, родившихся в 2024 и 2025 годах, были срочно доставлены в медицинское учреждение.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

В поселке Новогорелово Ломоносовского района Ленинградской области двое малолетних детей чудом остались живы после падения с 16-го этажа жилого дома. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении, где им оказывается необходимая помощь. Кадры детей оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Как сообщили в Следственном управлении СК России по Ленинградской области, следственным отделом по городу Сосновому Бору возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство двух малолетних.

По данным следствия, утром 2 февраля 23-летняя гражданка иностранного государства, находясь на общем балконе 16-го этажа, выбросила по очереди двоих своих детей 2024 и 2025 годов рождения, после чего свела счеты с жизнью.

«Преступный умысел до конца (женщина. — Прим. ред.) не довела по независимым от нее обстоятельствам, поскольку детям своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь», — заявила старший помощник руководителя СУ СК России по Ленинградской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Мария Добрынина.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, которые могли привести к трагедии.

