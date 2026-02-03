Захарова назвала переговоры с США работой в сложнейших условиях

|
Мария Гоманюк
Современная международная ситуация накладывает дополнительные ограничения на контакты Москвы с Вашингтоном.

Почему переговоры с США ведутся в сложных условиях

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Переговорный процесс между Россией и США проходит в крайне непростых условиях и требует максимальных усилий от дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время выступления перед студентами Государственного университета управления в Москве.

По ее словам, речь идет не о стандартном формате дипломатического общения, характерном для стран с устойчивыми и спокойными отношениями. Современная международная ситуация, как заявила Захарова, серьезно осложняет взаимодействие между Москвой и Вашингтоном и накладывает дополнительные ограничения на контакты.

«Это не рутинная работа. Это не переговоры, которые ведутся традиционно: у нас все нормально, у нас стандартные отношения, вы к нам приехали, наша очередь к вам приезжать. Это сложнейшая работа в сложнейших условиях», — привело слова Захаровой информагентство РИА Новости.

К тому же дипломат подчеркнула, что диалог между двумя государствами не сводится к одному направлению. Переговоры ведутся сразу по нескольким трекам и требуют комплексного, многопланового подхода, а сама работа носит кропотливый и длительный характер.

«Это не один трек переговоров. Это не только стандартные переговоры, которые привыкли проводить. Это сложнейшая кропотливейшая работа, которая ведется многопланово», — подчеркнула она.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что прошедшие в Майами переговоры с американской стороной носили конструктивный характер, однако подробности обсуждений не раскрывались. При этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отмечал продуктивность контактов с представителями команды президента США Дональда Трампа в рамках обсуждения вопросов, связанных с российско-американским экономическим взаимодействием.

Ранее, писал 5-tv.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в готовности Европы к санкциям против США.

