Эффект «бумеранга»: засудивший бабушку чиновник на Кубани лишился 250 млн рублей

Засудивший пенсионерку за комментарий чиновник на Кубани лишился 250 млн рублей

Бывшего главу Приморско-Ахтарского района на Кубани Максима Бондаренко лишили имущества общей стоимостью около 250 миллионов рублей. Особенно эмоционально данную новость восприняла 80-летняя Маргарита Белых — пенсионерка, которую чиновник до этого через суд обязал выплатить 85 тысяч рублей за критическое высказывание в соцсетях. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Маргарита Павловна записала видеообращение, в котором призналась, что происходящее считает закономерным итогом всей истории. По ее словам, случившееся выглядит справедливым итогом за прошлые поступки экс-главы района — именно того результата, к которому он сам шел.

«Что я думаю? Все по-честному, все по справедливости. Что хотел, то получил», — поделилась своим видением пенсионерка.

Женщина отметила, что изначально была уверена, что подобные вещи не проходят бесследно, и в конечном счете принцип «бумеранга» всегда срабатывает.

«Конечно, я так и думала. Я же говорила, бумеранга никто не отменял», — заявила собеседница.

В настоящее время, получив новую информацию, она намерена добиваться пересмотра дела. Она планирует подать иска о снятии судимости, достичь отпадания и вернуть суммы штрафа, который ей пришлось выплачивать по решению суда.

«С новой полученной информацией, конечно, я этого ожидала, буду бороться за справедливость. То есть подам иск о том, чтобы с меня сняли судимость и оправдали меня. И деньги мои, 85 000 [рублей], которые мне присудили, пусть вернут», — заключила она.

Как чиновник загнал в долги бабушку

История произошла на Кубани. Пенсионерка Маргарита Белых усомнилась в словах местных властей о расходовании бюджетных средств и оставила краткий комментарий в соцсетях. Высказывание стало поводом для судебного разбирательства.

На тот период глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко расценил слова как оскорбление и подал иск о защите чести и достоинства. Первоначально суд назначил символическую компенсацию, однако после апелляции сумма взыскания выросла до 85 тысяч рублей. При пенсии около 30 тысяч суд предоставил рассрочку почти на пять лет.

Эксперты отмечали, что высказывание носило оценочный характер и не содержало утверждений о фактах, однако суд встал на сторону чиновника.

В дальнейшем стало известно, что на момент вступления в должность Бондаренко владел значительным объемом недвижимости, земельными участками и транспортом. Политологи указывали, что в регионе существует немало более приоритетных проблем, чем судебные споры с пенсионерами из-за комментариев в интернете.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.