Горожане могут передавать показания счетчиков воды по фото со смартфона

Дарья Корзина
Дарья Корзина 46 0

Новая функция автоматически будет распознавать показания через мобильное приложение.

Электронный дом позволит москвичам передавать показания воды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

На платформе «Электронный дом» для жителей Москвы появилась возможность передавать показания счетчиков воды с помощью фотографии. Об этом сообщил портал mos.ru.

Пользователю больше не требуется вводить цифры вручную — достаточно сфотографировать счетчик через мобильное приложение, а система автоматически распознает данные и заполнит соответствующие поля.

Обработка изображений осуществляется с использованием технологий видеоаналитики на базе государственной информационной системы «Единый центр хранения и обработки данных». Нововведение снижает риск ошибок, экономит время жителей и упрощает взаимодействие с жилищно-коммунальными сервисами.

Функция доступна авторизованным пользователям приложения «Электронный дом». Для ее использования на главной странице необходимо перейти в раздел «Показания», выбрать «Счетчики воды» и адрес, а затем нажать значок фотоаппарата рядом с полем для ввода данных. Можно сделать снимок прямо в приложении или загрузить изображение из галереи. После распознавания цифры автоматически появятся в поле, при необходимости их можно корректировать вручную. Для отправки сведений следует нажать кнопку «Отправить».

