«Искры не было»: почему Дмитрий Тарасов забыл свою первую любовь

Дмитрий Тарасов забыл свою первую любовь

Футболист и по совместительству бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов не помнит свою первую любовь. Об этом он признался в интервью 5-tv.ru на премьере фильма «Первая» (НМГ).

По его словам, в школьные годы какие-то девочки нравились ему, кому-то нравился он, но именно искры никакой не было.

«Вот я, например, не помню первую любовь, но помню школьные годы, когда девчонки бегали, и мне кто-то нравился. Но вот именно какой-то искры не было. Но вот эти чувства они все равно важны. Я думаю, человек должен испытывать эти чувства, и это важно», — поделился футболист.

Тарасов рассказал, что даже его семилетняя дочь уже понимает, что такое влюбленность. В школе она нравится одному мальчику, который открыто ей в этом признался. Теперь девочка приходит домой вдохновленная светлыми чувствами, отметил футболист.

«Пап, на меня мальчик смотрит как-то не так, я ему нравлюсь, он мне признался», — делилась с папой дочка.

