«Искры не было»: почему Дмитрий Тарасов забыл свою первую любовь

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 26 0

Футболист считает важным любые светлые чувства вне зависимости от возраста.

Фото, видео: Новодережкин Антон/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дмитрий Тарасов забыл свою первую любовь

Футболист и по совместительству бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов не помнит свою первую любовь. Об этом он признался в интервью 5-tv.ru на премьере фильма «Первая» (НМГ).

По его словам, в школьные годы какие-то девочки нравились ему, кому-то нравился он, но именно искры никакой не было.

«Вот я, например, не помню первую любовь, но помню школьные годы, когда девчонки бегали, и мне кто-то нравился. Но вот именно какой-то искры не было. Но вот эти чувства они все равно важны. Я думаю, человек должен испытывать эти чувства, и это важно», — поделился футболист.

Тарасов рассказал, что даже его семилетняя дочь уже понимает, что такое влюбленность. В школе она нравится одному мальчику, который открыто ей в этом признался. Теперь девочка приходит домой вдохновленная светлыми чувствами, отметил футболист.

«Пап, на меня мальчик смотрит как-то не так, я ему нравлюсь, он мне признался», — делилась с папой дочка.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Наталья Рудова ушла от ответа на вопрос о новом мужчине, оставив журналистов в размышлениях.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
76.98
-0.04 90.72
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:26
«Искры не было»: почему Дмитрий Тарасов забыл свою первую любовь
6:10
Расчет «Мста-б» громит ВСУ на правобережье Днепра. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака
5:29
Не мигрень: о каких заболеваниях глаз говорят частые головные боли
4:43
Хорошее настроение и братство: какие праздники отмечают 4 февраля
4:22
Не получится! Почему теперь нельзя брать квартиру в ипотеку и сдавать ее 

Сейчас читают

«Играли как могли»: группа «Кипелов» о концерте с отключенным светом в Белгороде
«Привет» от Сейшел: в России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео