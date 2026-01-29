«Мое сердце — мое!» — Наталья Рудова о новом мужчине

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 76 0

Предложениями о свиданиях актриса наверняка не обделена. Кто же ее избранник?

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Наталья Рудова ушла от ответа на вопрос о новом мужчине

В свои 42 года актриса театра и кино Наталья Рудова выглядит просто шикарно. Не задумываясь можно сказать, что вокруг знаменитости вьется море потенциальных избранников. А может быть, уже есть возлюбленный? С таким вопросом корреспондент 5-tv.ru подошла к актрисе на премьере сериала «Резервация».

«Честно говоря, я люблю блондинов с голубыми глазами безумной красоты. Извините, я не слежу за другими», — отшутилась Рудова, комментируя недавнее преображение Сергея Бурунова.

«Какой у вас мужчина?» — спросила журналист.

«А у меня мужчина не скажу какой. А может быть и никакой. Кто его знает?» — не без хитринки ответила актриса.

Последняя попытка корреспондента узнать, кому принадлежит сердце Натальи, также провалилась — актриса оставила СМИ в размышлениях.

«Мое сердце — мое!» — с улыбкой уходя сказала актриса.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, по мнению Натальи Рудовой, в жизни не так много любви, и одиночество — не приговор для представительницы прекрасного пола, а возможность сделать правильный выбор.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.27
-0.28 91.30
0.37
Начало новой денежной эры: финансовый гороскоп для знаков зодиака на февр...

Последние новости

10:37
В Госдуме предложили исключить выходные из дней оплачиваемого отпуска
10:17
По делу о пожаре в хостеле в Балашихе задержали представителя владельца дома
10:00
«Мое сердце — мое!» — Наталья Рудова о новом мужчине
10:00
Начало новой денежной эры: финансовый гороскоп для знаков зодиака на февраль 2026 года
9:55
«Наколдовала рак»: умерла актриса из «Возвращения Мухтара» Тамара Плашенко
9:45
СК возбудил дело после нападения боевиков на сотрудников ФСБ и МВД в Дагестане

Сейчас читают

Снежный ком: слухи о болезни Ардовой прокомментировала ее агент
Стоп-слова: какие формулировки в переводах ведут к блокировке банковских карт
«Где жена?» — Носков и Дробыш отшутились о том, что раздражает дома
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026