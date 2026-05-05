«Пришлось поплясать»: SHAMAN хочет записать песню с Надеждой Бабкиной

SHAMAN хочет записать с Надеждой Бабкиной песню

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) хочет записать совместную песню с народной артисткой РСФСР Надеждой Бабкиной. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

«Мы ведем разговор с Надеждой Бабкиной. Мы прекрасно общаемся. Надо выбрать песню правильную», — сказал Дронов.

Пока что артист не знает, что именно будет представлять собой новая композиция. Возможно, Дронов займется написанием куплета, а припев уже возьмет на себя Бабкина в русском народном стиле.

SHAMAN поделился, что пока что Бабкина не приглашала его в свой театр петь — только в качестве гостя. На одном из таких выступлений артиста пришлось «вытянуть» на сцену. Но Дронов не растерялся, так как по музыкальному образованию он народник.

«Пришлось поплясать немного на сцене», — вспомнил артист с улыбкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бабкина готовит новый хит с молодой певицей. Вместе с ансамблем «Русская песня» она готовит фит с молодой певицей Ивушкой (настоящее имя — Виктория Иванова. — Прим. ред.).

