«Пришлось поплясать»: SHAMAN хочет записать песню с Надеждой Бабкиной

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 70 0

Артист поделился подробностями их фита.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

SHAMAN хочет записать с Надеждой Бабкиной песню

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) хочет записать совместную песню с народной артисткой РСФСР Надеждой Бабкиной. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

«Мы ведем разговор с Надеждой Бабкиной. Мы прекрасно общаемся. Надо выбрать песню правильную», — сказал Дронов.

Пока что артист не знает, что именно будет представлять собой новая композиция. Возможно, Дронов займется написанием куплета, а припев уже возьмет на себя Бабкина в русском народном стиле.

SHAMAN поделился, что пока что Бабкина не приглашала его в свой театр петь — только в качестве гостя. На одном из таких выступлений артиста пришлось «вытянуть» на сцену. Но Дронов не растерялся, так как по музыкальному образованию он народник.

«Пришлось поплясать немного на сцене», — вспомнил артист с улыбкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бабкина готовит новый хит с молодой певицей. Вместе с ансамблем «Русская песня» она готовит фит с молодой певицей Ивушкой (настоящее имя — Виктория Иванова. — Прим. ред.). 

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
75.34
-0.10 88.35
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:45
Мозг под защитой: ученые раскрыли метод замедления болезни Альцгеймера
21:34
«Свойственен нашему человеку»: Вадим Самойлов о важности юмора
21:25
Аварию с Ferrari в Москве сняли на видео: за рулем мог быть рэпер Navai
21:15
Эффект впечатляет: найден способ очистить печень от жиров
21:07
«Пришлось поплясать»: SHAMAN хочет записать песню с Надеждой Бабкиной
21:00
Снабжала препаратами для потенции: сотрудник крупного банка стал секс-рабом руководителя

Сейчас читают

Колесо отлетело, подушки отстрелили: появились кадры с места аварии Ferrari
Богини, скелеты и нижнее белье: как прошел Met Gala — 2026
Кировские хирурги извлекли из глаза пациентки трехсантиметрового паразита
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео