«Все меньше народная»: экономист объяснил рост цен на скумбрию

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 65 0

Локация вылова не поменялась, только вот стоимость лихорадит так, как будто это нефть.

Почему в России подорожала скумбрия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экономист Алексеев: скумбрия стала дорогой из-за сложной доставки

Подорожание некогда «народной» скумбрии напрямую связано со сложностью логистики. Об этом в беседе с Life.ru рассказал экономист и социолог Дмитрий Алексеев.

По словам эксперта, рыбу ловят в тех же местах, что и раньше, только доставлять ее стало намного сложнее. Он отметил, что морские перевозки подорожали в связи с очередными перебоями с судами, которые проходят через Суэц и Баб-эль-Мандеб. При этом квоты на вылов в Северной Атлантике сократили из‑за миграции стай на север.

«В итоге скумбрия все меньше „народная“, все больше — жертва цепочек поставок и климатических качелей», — пояснил специалист.

Кроме того, Алексеев подчеркнул, что цены на скумбрию лихорадят так же, как и на нефть. Рыба может и подорожать на 30%, и подешеветь «после одной хорошей рыбалки в Норвегии». В России высокая цена объясняется зависимостью от импорта этой рыбы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, отношения России и Норвегии переживают самый глубокий кризис за 80 лет, со времен Второй мировой войны. Это существенно сказалось на торговле между странами, особенно, что касается рыболовного прмысла.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
76.98
-0.04 90.72
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:13
«Начинали с заботы»: как жители севера столицы помогают участникам СВО
8:02
За ночь силы ПВО России уничтожили 24 украинских беспилотника
8:00
«Это было самое счастливое время»: певица Слава со слезами вспоминает бывшего
7:45
Чемпионка Европы Крамаренко получила нейтральный статус
7:39
Затяжная «процедура»: чем опасна привычка «залипать» в телефоне в туалете
7:21
Поезд столкнулся с грузовиком в Мордовии

Сейчас читают

«Искры не было»: почему Дмитрий Тарасов забыл свою первую любовь
«Привет» от Сейшел: в России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео