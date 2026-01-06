Посол России в Норвегии заявил о глубочайшем кризисе в отношениях двух стран

Отношения России и Норвегии переживают самый глубокий кризис за 80 лет, со времен Второй мировой войны. Об этом «Известиям» заявил посол России в Осло Николай Корчунов.

«Российско-норвежские отношения переживают сегодня самый глубокий кризис с конца Второй мировой войны. Их демонтаж стал результатом действий норвежских властей. Прекращены политдиалог, связи норвежских регионов с субъектами Российской Федерации, заблокирована отраслевая кооперация», — рассказал Корчунов.

Кроме того, санкции нанесли сокрушительный удар по двусторонней торговле. Норвегия когда-то импортировала из России металлы, минеральные масла и некоторые нефтепродукты, а Москва, в свою очередь, получала от Осло корма для животных, технику, оборудование и рыбу.

В настоящее время сглаживает печальную картину некоторое сотрудничество в отдельных отраслях. Одним из таких механизмов взаимодействия служит Смешанная комиссия по рыболовству в Баренцевом море и связанные с ней форматы управления морскими ресурсами.

Тем не менее, напор со стороны других европейских государств через норвежскую политику на российское направление не снижается. Так, например, в июле 2025 года Осло, присоединившись к санкциям ЕС, запретил судам Norebo и Murman Seafood доступ в норвежские территориальные воды и порты, а также промысел в экономзоне страны.

Что касается российского треста «Арктикуголь» на архипелаге Шпицберген, Корчунов уточнил, что взаимодействие с норвежской стороной имеет сугубо прагматичный характер и нацелено в основном на защиту прав и интересов российских граждан.

