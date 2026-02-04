Три десятка пропущенных: телефон погибшего мужчины всю ночь звонил его семье

Mirror: телефон погибшего мужчины всю ночь звонил его семье

Чарльз Э. Пек погиб в трагической железнодорожной аварии Metrolink в долине Сан-Фернандо, известной как «катастрофа в Чатсворте». В сентябре 2008 года пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом на скорости более 130 километров в час. В результате аварии погибли 25 человек, более сотни получили ранения, десятки оказались в критическом состоянии.

Пек, сотрудник службы поддержки Delta Air Lines и отец троих детей, ехал на собеседование в Лос-Анджелесе. Он планировал переехать в Калифорнию, чтобы жениться на своей невесте. Однако судьба распорядилась иначе, пишет Mirror.

В течение 11 часов после смерти Пека его мобильный снова и снова пытался дозвониться до самых близких людей. Среди них — сын, брат, сестра и невеста. Всего было зафиксировано 35 исходящих звонков. Когда близкие погибшего поднимали трубку, они не слышали ничего, кроме помех. Ни голоса, ни дыхания.

Попытки перезвонить заканчивались автоответчиком. Каждый новый вызов вселял надежду, что Пек все еще жив и, возможно, оказался заперт в обломках поезда.

Позже выяснилось, что Чарльз Пек погиб мгновенно при столкновении. Однако его телефон продолжал работать после аварии, автоматически совершая исходящие вызовы. Сам аппарат так и не был найден, но именно его сигналы помогли спасателям точнее определить участок, где находилось тело.

Когда звонки прекратились, поисковые группы повторно обследовали зону, откуда поступал сигнал, и примерно через час обнаружили останки Пека среди обломков. Предварительное расследование установило, что машинист пассажирского поезда проехал на запрещающий сигнал. Катастрофа стала самой смертоносной в истории Metrolink.

