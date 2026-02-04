Скрывался пять лет: виновника ДТП из Иркутска задержали в Африке

В Иркутске задержан находившийся в международном розыске мужчина

Россиянина, который находился в международном розыске, задержали в Иркутске. Злоумышленника хотят наказать за пьяное ДТП после лишения прав. Подозреваемый сбежал не только с места аварии, но и вообще из страны. Жил сначала в Турции, а потом в ЮАР.

Беглеца искали по линии Интерпола. Но ему все равно удавалось скрываться 5 лет. И вот теперь после экстрадиции на Родину задержанному, возможно, придётся отсидеть примерно столько же.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



