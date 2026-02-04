Сердечный приступ на улице: умер участник «Песняров» Георгий Портной

Умер участник «Песняров» Георгий Портной

На улице столицы скоропостижно скончался музыкант и участник легендарного ансамбля «Песняры» Георгий Портной. О трагедии рассказала певица Наталья Штурм в личном блоге.

По словам артистки, Портному стало плохо прямо на улице. Несмотря на попытки оказать помощь, спасти его не удалось.

«Скоропостижно скончался Георгий Портной, мой концертный директор, а также группы „Песняры“ и Жени Осина. Сердечный приступ на улице Москвы. Спасти не удалось», — поделилась артистка подробностями произошедшего, дополнив публикацию фотографией Портного.

Штурм выразила соболезнования супруге музыканта Марине, а также его родным и друзьям. Она сообщила, что прощание с Георгием Портным состоится в четверг 5 февраля, в 11:00 в Савеловском центральном ритуальном зале. Отпевание пройдет в храме, расположенном на территории Миусского кладбища.

Георгий Портной на протяжении многих лет работал концертным директором Натальи Штурм и певца Евгения Осина. В составе «Песняров» он выходил на сцену в качестве клавишника и бэк-вокалиста.

