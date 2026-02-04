Эксперименты над людьми: у Джеффри Эпштейна был план по созданию «суперрасы»

Mirror: у Джеффри Эпштейна был план по созданию «суперрасы»

В США были обнародованы материалы расследования. Согласно документам, покойный финансист Джеффри Эпштейн планировал использовать собственную сперму для массового оплодотворения женщин с целью создания «суперрасы». Об этом сообщает Mirror.

Эпштейн намеревался одновременно осеменять около 20 молодых женщин своим биологическим материалом. Проект предполагалось реализовать на его ранчо «Зорро» в Нью-Мексико.

Уточняется, что он увлекался идеями трансгуманизма, которые часто сравнивают с евгеникой нацистской Германии. Эпштейн обсуждал свои планы с учеными и бизнесменами в начале 2000-х годов.

Особое внимание в деле уделяется дневниковым записям одной из жертв, которая утверждает, что родила от финансиста дочь в подростковом возрасте.

«Она родилась, я слышала ее плач! Я видела эту крошечную головку и тельце в руках врача. Гилейн сказала, что она красавица. Где она?» — вспоминает пострадавшая.

По словам женщины, ребенка отобрали спустя десять минут после родов, а саму ее использовали как «человеческий инкубатор». В записях также упоминается, что миллиардер был одержим идеей «высшего генофонда». Он мотивировал свой выбор жертв даже цветом их глаз.

Еще одна пострадавшая, Вирджиния Джуффре, ранее заявляла, что на нее оказывали постоянное давление, заставляя забеременеть от Эпштейна. Это вызывало у нее ужас перед будущим потенциального ребенка.

Расследование газеты New York Times подтвердило, что Эпштейн окружал себя видными академиками, завлекая их обещаниями финансирования исследований. На званых обедах он присматривался к образованным и привлекательным женщинам, оценивая их как возможных матерей для своего потомства.

Один из участников таких встреч, когнитивный психолог Стивен Пинкер, назвал финансиста «интеллектуальным самозванцем». Он отметил, что после его критики взглядов Эпштейна на ограничение льгот для бедных ради контроля популяции, приглашения на приемы прекратились.

Также в документах фигурирует электронное письмо от супруги принца Эндрю, Сары Фергюсон, в котором она поздравляла миллиардера с рождением сына, о существовании которого ранее не было известно.

