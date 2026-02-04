Эстония задержала контейнеровоз с российскими моряками

|
Сергей Добровинский
На борту корабля находились 23 россиянина.

За что Эстония задержала судно с российскими моряками

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Эстонские таможенники совместно со спецподразделением местной полиции и флота задержали контейнеровоз, направлявшийся в РФ с 23-мя российскими моряками на борту. Об этом пишет EADaily.

Представители налогово-таможенного департамента, спецподразделение полиции K-Commando и моряки военного флота Эстонии остановили возле острова Найссаар корабль Baltic Spirit, шедший под багамским флагом. Грузовое судно держало курс в Россию.

Полицейский спецназ поднялся на борт, произвел задержание и передал судно на таможенный контроль. Экипаж не сопротивлялся.

«Балтийский дух» направлялся из Эквадора в Санкт-Петербург и прибыл в эстонскую акваторию для заполнения бункеров, уточняет «Интерфакс». При первоначальной таможенной проверке судно не нарушало границы официальной зоны стоянки. Эстонские силовики задержали корабль несмотря на то, что он не входит в состав так называемого «теневого флота» России и не подпадает под санкции Евросоюза — и ВМС республики было об этом точно известно.

Комментируя дерзкое задержание, политолог Александр Носович высказал мнение, что в ответ следует «задержать пару батальонов эстонской морской пехоты» и назвал прибалтийскую республику «недогосударством, заслуживающим пинка».

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

