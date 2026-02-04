Мужчина скормил пятилетнюю девочку аллигаторам и дважды избежал смертной казни

NBC: мужчина скормил 5-летнюю девочку аллигаторам и дважды избежал смертной казни

В американском штатет Флорида осужденный за жестокое убийство малолетней девочки мужчина был приговорен к пожизненному заключению вместо смертной казни. Об этом сообщает NBC 6 South Florida.

Решение было принято коллегией присяжных в пятницу, 30 января, после четырехчасового обсуждения в суде. Прокуроры настаивали на высшей мере наказания, указывая на исключительную жестокость преступления, совершенного в 1998 году.

Однако защита смогла убедить заседателей сохранить жизнь 76-летнему мужчине. Адвокаты акцентировали внимание на его тяжелом детстве в условиях расовой сегрегации и активном участии в церковной жизни до совершения злодеяния.

Трагедия произошла более четверти века назад из-за бытового конфликта. Мужчина, помогавший матери девочки деньгами и транспортом, разозлился, когда женщина попросила его уйти.

Он избил мать ребенка и бросил ее в багажник автомобиля, позже оставив в безлюдной местности. Женщине удалось спастись, но ее пятилетняя дочь стала жертвой расправы. Преступник отвез малышку к каналам Эверглейдс и оставил ее там.

Экспертиза подтвердила, что на теле и черепе ребенка остались следы укусов аллигаторов. Девочку фактически бросили на растерзание рептилиям за то, что она стала свидетелем нападения на мать.

Судебные разбирательства по этому делу длятся десятилетиями. В 2007 году Брэдди уже признавали виновным и приговаривали к смерти, но в 2017 году Верховный суд признал закон Флориды о смертной казни неконституционным. Это привело к пересмотру приговора.

Мать погибшей девочки на суде заявила, что ее жизнь превратилась в бесконечный кошмар из панических атак и бессонницы.

Ранее правоохранительные органы выяснили, что мужчина уже имел судимость и вышел на свободу незадолго до убийства девочки. Он отсидел лишь полтора года из положенных 30 лет.

