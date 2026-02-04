Умеров заявил о начале переговоров по Украине в Абу-Даби

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 47 0

Они ведутся в разных форматах, включая трехсторонние и двусторонние встречи.

Переговоры по Украине в Абу-Даби — подробности

Фото: Reuters/Ryan Carter/UAE Presidential Cou

В Абу-Даби стартовал очередной этап переговоров между Россией, США и Украиной по урегулированию украинского конфликта, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

Встречи проходят 4–5 февраля 2026 года в столице ОАЭ и ведутся в разных форматах, включая трехсторонние и двусторонние переговоры.

В них участвуют делегации России, США и Украины. Общение проходит без прессы, рабочие языки — русский и английский.

Как проходили предыдущие встречи

Первый раунд переговоров состоялся 23–24 января также в Абу-Даби и прошел в закрытом режиме. Тогда стороны обсуждали широкий круг вопросов урегулирования, включая территориальные параметры, и договорились о продолжении диалога.

Второй раунд изначально планировался на 1 февраля. Однако по согласованию сторон был перенесен на 4–5 февраля, что ранее подтверждал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Составы делегаций

Российскую сторону, как и в первом раунде, возглавляет начальник ГУ Генштаба Игорь Костюков. В состав делегации также входят спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, замначальника управления информации ГРУ Александр Зорин и переводчик МО РФ Илья Курепов.

Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров. В нее также включены глава ГУР Кирилл Буданов и представители Верховной рады.

Со стороны США ожидается участие специального представителя президента Стива Уиткоффа, прибывшего в регион через Израиль.

