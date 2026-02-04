Средства от пасхального тиража «Русского лото» помогли «Здоровой Руси»

На деньги, собранные участниками благотворительного пасхального тиража, центр «Здоровая Русь» расширил фермерское хозяйство.

Пасхальный тираж «Русского лото» помог «Здоровой Руси»

Фото: пресс-служба "Столото"

На средства, собранные благодаря участникам благотворительного пасхального тиража всероссийской государственной лотереи в 2025 году, реабилитационный центр помощи зависимым «Здоровая Русь» в Брянской области расширил свое фермерское хозяйство. Об этом сообщила пресс-служба распространителя гослотерей «Столото».

«С 2017 года, когда центр „Здоровая Русь“ открыл свои двери, помощь здесь получили уже более 200 человек. Для того, чтобы продолжать давать людям надежду и шанс на спасение, реабилитационному центру нужна поддержка. Своим участием в пасхальном тираже люди со всей страны не только финансово помогли тем, кто борется с зависимостью, но и подарили им свою поддержку и веру в то, что у них все получится», — заявила директор по спонсорству и КСО многопрофильного холдинга S8 Capital, в который входит распространитель гослотерей, Оксана Тубман.

Реабилитационный центр помощи алко- и наркозависимым «Здоровая Русь» находится в деревне Карпиловка Брянской области. Сегодня здесь к трезвой жизни возвращаются 15 подопечных. «Реабилитация в центре длится около 1,5 лет. Важнейшим условием для реабилитации является трудовое послушание, которое позволяет выработать дисциплину, строгий распорядок дня, ответственность», — рассказал директор реабилитационного центра «Здоровая Русь» Владимир Редкоус.

В 2025 году состоялся уже третий благотворительный пасхальный тираж «Русского лото», где, как и в прошлые годы, 10 рублей с каждого проданного билета распространитель всероссийских государственных лотерей направил православной службе помощи «Милосердие» на благотворительные цели. Всего за три года в рамках розыгрышей благотворительных пасхальных тиражей на дела милосердия было собрано более 153,7 млн. рублей. Поддержку за счет этих средств получили уже свыше 150 проектов по всей стране.

