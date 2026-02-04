Приносящая удачу лошадь: Драко Малфой стал символом Китайского Нового года

CNN: Драко Малфой стал символом Китайского Нового года

Актер Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя в кинофраншизе о «Гарри Поттере», неожиданно превратился в главный символ удачи на китайский Новый год. Об этом сообщает CNN.

Жители Китая начали массово использовать изображения популярного антагониста для украшения интерьеров своих домов, офисных помещений и крупных торговых площадок. Снимки артиста в образе юного волшебника наклеивают на бытовую технику, вешают на дверные ручки и оконные проемы. Они верят, что это принесет процветание в семьи и успех в делах.

Особый ажиотаж вокруг персонажа связан с грядущим 2026 годом, который по восточному календарю пройдет под покровительством Лошади. В этот раз праздник наступил 17 февраля.

Такая внезапная популярность британского актера в азиатском регионе объясняется лингвистическими особенностями мандаринского наречия. Фамилия книжного героя Малфоя при переводе на местный язык звучит как «Ма-эр-фу». Первый слог этого слова «Ма» идентичен иероглифу, обозначающему лошадь. Последняя же часть — «Фу» — переводится как «счастье» или «благословение небес».

Таким образом, имя персонажа воспринимается носителями языка как фраза «Лошадь, приносящая удачу».

Сам Том Фелтон уже оценил подобное совпадение, в шутливой форме прокомментировав ситуацию в своих социальных сетях. Артист отметил, что Год Дракона принадлежал его персонажу Драко, время Змеи ассоциируется с факультетом Слизерин, а теперь наступает эра семейства Малфоев. По мнению звезды, его герой остается актуальным во все времена и просто никогда не выходит из моды.

