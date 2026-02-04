Сразу после беседы с Путиным: о чем говорили Трамп и Си Цзиньпин

Си Цзиньпин поговорил по телефону с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин провел разговор по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

«Вечером 4 февраля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в публикации.

Пока что подробности этой беседы неизвестны.

Последний раз встреча Трампа и Си Цзиньпина была в южнокорейском Пусане 30 октября 2025 года. Тогда президент США назвал китайского коллегу «великим лидером великой страны». Тогда он выразил уверенность в том, что их двусторонние отношения будут замечательными в долгосрочной перспективе. Однако Дональд Трамп отметил, что Си Цзиньпин был довольно «тяжелым переговорщиком» для него.

Ранее в этот же день китайский лидер провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Их беседа была приурочена к Китайскому Новому году, который начнется с 17 февраля. В ходе разговора Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в разных областях, в том числе в экономике.

Председатель КНР отметил, что китайско-российские отношения выходят на новый этап, а российский лидер охарактеризовал динамику развития отношений с Китаем как «прочную и поступательную».

Ранее 5-tv.ru привел слова Трампа о том, что Путин сдержал слово в части приостановки ударов по Украине. Американский и российский лидеры общались друг с другом, однако даты и деталей разговора неизвестно.

