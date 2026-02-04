Трамп: Путин сдержал слово в части приостановки ударов по Украине

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 46 0

Американский и российский лидеры общались друг с другом, однако даты и деталей разговора неизвестно.

Трамп оценил, что Путин временно приостановил удары по Киеву

Фото: © РИА Новости/ Вячеслав Прокофьев

Президент России Владимир Путин сдержал свое слово в части временной приостановки ударов по Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Он подчеркнул, что речь шла о недельном периоде приостановки ударов по Киеву.

«Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все (На любой срок. — Прим. ред.), потому что там очень-очень холодно», — сказал Трамп, общаясь со СМИ в Белом доме.

Американский лидер также отметил, что общался с российским коллегой, однако дату и детали разговора не раскрыл.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Дональд Трамп попросил Владимира Путина не наносить удары по Киеву до 1 февраля, чтобы сформировать условия для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Во время подписания указов в Белом доме, американский лидер заявил о близости достижения результата в переговорах между Россией и Киевом. На трехсторонние переговоры в Абу-Даби, которые состоятся 4 февраля, США направили специального посланника президента Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера, предпринимателя Джареда Кушнера.

