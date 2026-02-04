На Украине предложили разрешить брак с 14 лет в отдельных случаях

Власти Украины рассматривают возможность снижения минимального возраста для вступления в брак для девушек до 14 лет при наличии особых обстоятельств. Об этом сообщает издание Страна.ua со ссылкой на проект нового Гражданского кодекса страны, внесенный на рассмотрение Верховной рады.

Согласно документу, право на заключение брака может быть предоставлено по решению суда лицу, достигшему 16-летнего возраста, если будет установлено, что это соответствует его интересам. При этом для девушек, которые беременны или уже родили ребенка, минимальный возраст предлагается снизить до 14 лет.

Отмечается, что автоматического разрешения на брак в 14 или 16 лет документ не предусматривает.

