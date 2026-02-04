На Украине предложили разрешить брак с 14 лет

Дарья Корзина
Норма предусмотрена проектом нового Гражданского кодекса.

Фото: 5-tv.ru

На Украине предложили разрешить брак с 14 лет в отдельных случаях

Власти Украины рассматривают возможность снижения минимального возраста для вступления в брак для девушек до 14 лет при наличии особых обстоятельств. Об этом сообщает издание Страна.ua со ссылкой на проект нового Гражданского кодекса страны, внесенный на рассмотрение Верховной рады.

Согласно документу, право на заключение брака может быть предоставлено по решению суда лицу, достигшему 16-летнего возраста, если будет установлено, что это соответствует его интересам. При этом для девушек, которые беременны или уже родили ребенка, минимальный возраст предлагается снизить до 14 лет.

Отмечается, что автоматического разрешения на брак в 14 или 16 лет документ не предусматривает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховная рада Украины не поддержала инициативу об отмене отсрочки от призыва для студентов старше 25 лет. Законопроект не набрал необходимого количества голосов: за его принятие высказались 137 депутатов из 273 присутствовавших в зале. Против проголосовали 13 парламентариев, еще 109 народных избранников воздержались.

