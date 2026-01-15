В Верховной раде Украины не приняли закон, отменяющий отсрочку от призыва мужчин старше 25 лет, получающих образование. Об этом проинформировало украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Верховная рада не поддержала отмену отсрочки для студентов-мужчин, начавших обучение после 25 лет», — говорится в сообщении СМИ.

В публикации уточнили, что в поддержку инициативы проголосовали 137 парламентариев из присутствовавших 273. Против выступили лишь 13 депутатов, воздержались от участия в голосовании 109.

Несмотря на то, что за инициативу было большинство присутствующих, по закону Украины проект не может быть принят, если за него не проголосовали минимум 226 депутатов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский официально поддержал похищение боевиков из смежных подразделений 225-м отдельным штурмовым полком ВСУ. И похвалил командира полка Олега Ширяева в социальных сетях.

Также 5-tv.ru рассказывал, что на Украине придумали новый способ избежать мобилизации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.