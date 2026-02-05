Реанимация на подоконнике: как оживить комнатные растения после «зимней спячки»

Агроном Терентьев: в феврале важно поливать растения и беречь от солнца

С приближением весны световой день увеличивается, и комнатные растения начинают пробуждаться. Однако зима редко проходит бесследно: бледные листья и вытянувшиеся слабые стебли — типичная картина для этого времени. Агроном Денис Терентьев в беседе с изданием aif.ru объяснил, как помочь домашнему саду восстановиться после «зимней спячки».

Осторожно, солнце!

Листья, привыкшие к зимним сумеркам, крайне чувствительны. Прямые февральские лучи могут оставить на них ожоги. Эксперт советует обеспечивать растениям яркий, но рассеянный свет, приучая их к солнцу постепенно. Чтобы куст рос ровным, горшок нужно регулярно поворачивать разными сторонами к свету.

Правила полива

Главная ошибка февраля, по мнению агронома, — избыток влаги. Хотя рост растений уже активизировался, корни все еще работают медленно.

Денис Терентьев рекомендует быть крайне аккуратным и поливать цветы только после подсыхания верхнего слоя почвы; при этом вода должна быть теплой или хотя бы комнатной температуры. Также эксперт обратил внимание, что суккуленты и кактусы лучше оставить сухими, чем переувлажнить.

Тропики в квартире

Сухой воздух от батарей — враг тропических растений. Помочь им можно с помощью теплого душа и удаления пыли. Для самых капризных видов эксперт советует «лайфхак»: поставить горшок в обычный пакет и слегка приоткрыть его — растение само создаст внутри идеальный микроклимат.

Микродозы питания

Подкармливать цветы можно только тогда, когда появились первые признаки роста — новые листья или побеги. Начинать стоит с минимальных доз: использовать ¼ или даже 1/6 от нормы, указанной на упаковке. Избыток удобрений в этот период может просто убить неокрепшие корни.

Когда пора пересаживать?

Вялость листьев и неприятный запах от грунта — признаки того, что корням не хватает воздуха или они начали гнить. В этой ситуации сможет помочь только полная замена земли.

Переезжать в горшок побольше также стоит, когда прежний уже стал мал, и корни выходят наружу.

