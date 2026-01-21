Лунный посевной календарь — это многовековая система, которую дачники используют для планирования работ в огороде с целью получения обильного и здорового урожая. Считается, что фазы Луны влияют на рост и развитие растений, и, следуя определенным рекомендациям, можно повысить эффективность земледелия.

О принципах лунного земледелия, значимости фаз Луны для огородников, благоприятных и неблагоприятных днях для посева различных культур в 2026 году — читайте в материале 5-tv.ru.

Введение в лунное земледелие

Лунный посевной календарь для садоводов и огородников на 2026 год: когда и что сажать? Фото: 5-tv.ru

Идея о влиянии Луны на живые организмы существует с древних времен. Предполагается, что Луна воздействует на движение жидкостей на Земле, включая соки в растениях, что может ускорять или замедлять их рост.

Современные последователи лунного календаря объясняют его эффективность несколькими аргументами: в определенные дни притяжение Луны усиливается, что способствует подъему грунтовых вод и улучшает условия для посева.

Также растущая Луна отражает больше света, что благоприятно для культур. Считается, что магнитные колебания, связанные с лунными фазами, могут стимулировать рост растений.

Однако важно помнить, что научное сообщество относит лунное земледелие скорее к традиционным методам, рекомендуя в первую очередь учитывать климат, тип почвы, полив и борьбу с вредителями. Лунный календарь может служить удобным дополнительным ориентиром.

Лунный календарь: история возникновения

Споры о времени возникновения лунного календаря ведутся до сих пор. Некоторые исследователи полагают, что еще около 30 тысяч лет назад создатели ориньякской культуры во Франции использовали лунный календарь для вычисления сезонных миграций животных, на которых велась охота.

Еще одна версия возникновения лунного календаря, связывающая влияние планет на все живое, восходит к австрийскому философу Рудольфу Штейнеру, разработавшему в 1924 году систему биодинамического земледелия.

Первый современный лунный посевной календарь под названием «Посевные дни» был издан в Германии в 1963 году Марией Тун, которая посвятила жизнь изучению влияния космоса на растения.

Фазы Луны и их влияние на растения

Каждая фаза Луны по-разному воздействует на растительные процессы.

Полнолуние

Что можно делать: прополка, подкормка, обработка от вредителей, сбор урожая;

Что не рекомендуется: посадка и пересадка растений.

Новолуние

Что можно делать: борьба с вредителями, удаление больных растений;

Что не рекомендуется: посев, посадка, пересадка.

Растущая Луна

Благоприятна для: растений с надземными плодами (томаты, перцы, зелень, цветы). Можно сеять, сажать, рыхлить почву.

Убывающая Луна

Благоприятна для: корнеплодов (картофель, морковь, лук). Не рекомендуется пересадка, пикировка, обрезка.

Лунный календарь: особые даты в 2026 году

В 2026 году произойдут четыре затмения:

Солнечные: 17 февраля (кольцеобразное), 12 августа (полное);

Лунные: 3 марта (полное), 28 августа (частное);

Важно: в дни затмений любые посевные и посадочные работы категорически не рекомендуются.

Лунный посевной календарь по месяцам на 2026 год

РИА Новости представили помесячный план работ в огороде с указанием благоприятных и неблагоприятных дней для посева основных культур, а также рекомендации по работам в саду.

Январь

Фазы Луны: 3 — полнолуние, 3-17 — убывающая, 18 — новолуние, 19-1.02 — растущая.

Благоприятные дни для посева:

Огурцы, капуста: 4, 9-1З, 21-2З, 26-27, З0-З1;

Перец, баклажаны, томаты, зелень: 4, 12-1З, 21-2З, 26-27, З0-З1;

Корнеплоды 4, 12-1З, 26-27, З0-З1.

Неблагоприятные дни для любых работ:

5, 6, 20, 24–25 января.

Февраль

Фазы Луны: 2 — полнолуние, 3-16 — убывающая, 17 — новолуние, 18-2.03 — растущая.

Благоприятные дни для посева:

Огурцы: 6-10, 19, 22,-2З, 26-28;

Перец, баклажаны: 8-10, 19, 22-2З, 26-28;

Капустa: 6-10, 1З-14, 19, 22-2З, 26-28;

Томаты: 8-10, 19, 22-2З, 26-28;

Корнеплоды: 8-10, 1З-14, 22-2З, 26-28;

Зелень: 8-10, 19, 22-2З, 26-28;

Неблагоприятные дни для любых работ:

1, 15, 20, 21 февраля.

Март

Фазы Луны в марте: 3 — полнолуние; 4-18 — убывающая, 19 — новолуние, 20-1.04 — растущая.

Благоприятные дни для посева:

Огурцы: 5-9, 17, 21-22, 26-27;

Перец, баклажаны: 7-9, 17, 21-22, 26-27;

Капустa: 5-9, 12-14, 17, 21-22, 26-27;

Чеснок: 7-14, 21-22;

Корнеплоды: 7-9, 12-14, 21-22, 26-27;

Томаты: 7-9, 17, 21-22, 26-27;

Лук 7-14, 21-22, 26-27;

Зелень: 7-9, 17, 21-22, 26-27.

Неблагоприятные дни для любых работ:

1, 2, 15, 16, 28, 29.

Апрель

Фазы Луны: 2 — полнолуние, 3-16 — убывающая, 17 — новолуние, 18-30 — растущая.

Благоприятные дни для посева:

Огурцы: 1, З-5, 14-15, 19, 22-2З, 29-З0;

Перец, баклажаны: 4-5, 14-15, 19, 22-2З;

Капустa: 1, З-5, 9-10, 14-15, 19, 22-2З, 29-З0;

Чеснок: 4-10, 19;

Корнеплоды: 1, 4-5, 9-10, 19, 22-2З, 29-З0;

Томаты: 4-5, 14-15, 19, 22-2З;

Лук: 4-10, 19, 22-2З;

Зелень: 4-5, 14-15, 19, 22-2З.

Неблагоприятные дни для любых работ:

11-1З, 24–25 апреля.

Май

Фазы Луны: 1 и 31 — полнолуние, 2-15 — убывающая, 16 — новолуние, 17-30 — растущая.

Благоприятные дни для посева:

Огурцы, кабачки: 2, 11-12, 19-20, 26-З0;

Перец, баклажаны: 2, 11-12, 19-20, 28-З0;

Капустa: 2, 6-7, 11-12, 19-20, 26-З0;

Чеснок: 2-7, 28-З0;

Корнеплоды: 2, 6-7, 19-20, 26-З0;

Томаты: 2, 11-12, 19-20, 28-З0;

Лук: 2-7, 19-20, 28-З0;

Зелень: 2, 11-12, 19-20, 28-З0.

Неблагоприятные дни для любых работ:

8-10, 1З-14, 21–22 мая.

Июнь

Фазы Луны: 1-14 — убывающая, 15 — новолуние, 16-29 — растущая, 30 — полнолуние.

Благоприятные дни для посева:

Огурцы: 7-9, 12-1З, 17, 22-26;

Перец, баклажаны: 7-9, 12-1З, 17, 24-26;

Капустa: 2-4, 7-9, 12-1З, 17, 22-29;

Чеснок: 1-4, 12-1З, 24-29;

Корнеплоды: 2-4, 12-1З, 17, 22-26, 29;

Томаты: 7, 8, 9, 12, 1З, 17, 24, 25, 26;

Лук: 1-4, 12-1З, 17, 24-29;

Зелень: 7-9, 12-1З, 17, 24-26;

Неблагоприятные дни для любых работ:

5-6, 10-11, 18–19 июня.

Июль

Фазы Луны: 1-13 — убывающая, 14 — новолуние, 15-28 — растущая, 29 — полнолуние.

Благоприятные дни для посева:

Огурцы: 4-6, 9-10, 19, 20-2З;

Перец, баклажаны: 4-6, 9-10, 22-2З;

Капустa: 1, 4-6, 9-10, 19-2З, 27-28;

Томаты: 4-6, 9-10, 22-2З;

Корнеплоды: 1, 9-10, 19-2З, 27-28;

Зелень: 4-6, 9-10, 22-2З.

Неблагоприятные дни для любых работ:

2-З, 7-8, 16, З0-З1 июля.

Август

Фазы Луны: 1-11 — убывающая, 12 — новолуние, 13-27 — растущая, 28 — полнолуние.

Благоприятные дни для посева:

Огурцы: 1-2, 5-6, 9-10, 16-20, 29;

Перец, баклажаны: 1-2, 5-6, 9-10, 18-20, 29;

Капустa: 1-2, 5-6, 9-10, 16-20, 2З-25, 29;

Томаты: 1-2, 5-6, 9-10, 18-20, 29;

Корнеплоды: 5-6, 9-10, 16-20, 2З-25;

Зелень: 1-2, 5-6, 9-10, 18-20, 29.

Неблагоприятные дни для любых работ:

З-4, 26-27, З0-З1 августa

Сентябрь

Фазы Луны: 1-10 — убывающая, 11– новолуние, 12-25 — растущая, 26 — полнолуние.

Благоприятные дни для посева:

Огурцы: 1,-З, 6-7, 1З-16, 24-25, 29-З0;

Перец, баклажаны: 1-З, 6-7, 14-16, 24-25, 29-З0;

Чеснок: 1-З, 14-21, 29-З0;

Капустa: 1-З, 6-7, 1З-16, 19-21, 24-25, 29-З0;

Томаты: 1-З, 6-7, 14-16, 24-25, 29-З0;

Корнеплоды: 1-З, 6-7, 1З-16, 19-21, 29-З0;

Зелень: 1-З, 6-7, 14-16, 24-25, 29-З0;

Лук: 1-З, 6-7, 14-21, 29-З0.

Неблагоприятные дни для любых работ:

8-9, 22-2З, 27–28 сентября.

Октябрь

Фазы Луны: 1-9 — убывающая, 10 — новолуние, 11-25 — растущая, 26 — полнолуние.

Благоприятные дни:

Огурцы: 3–4, 12–13, 22–23, 27, 30–31;

Лук: 3–4, 12–18, 27, 30–31;

Чеснок: 12–18, 27;

Томаты: 3–4, 12–13, 22–23, 27, 30–31;

Корнеплоды: 3–4, 12–13, 17–18, 27, 30–31;

Зелень: 3–4, 12–13, 22–23, 27, 30–31;

Неблагоприятные дни:

5–6, 19–21, 24–25.

Ноябрь

Фазы Луны: 1-8 — убывающая, 9 — новолуние, 10-23 — растущая, 24 — полнолуние.

Благоприятные дни:

Огурцы: 1–2, 6, 9–10, 16–18, 28–29;

Лук: 6, 9–10, 18, 22–25;

Томаты: 1–2, 6, 9–10, 18, 28–29;

Корнеплоды: 1–2, 6, 9–10, 18, 23–25, 28–29;

Чеснок: 6, 18, 22–25;

Зелень: 1–2, 6, 9–10, 18, 28–29.

Неблагоприятные дни:

3–4, 11–12, 26–27, 30.

Декабрь

Фазы Луны: 25.11-8.12 — убывающая, 9.12 — новолуние, 10-23.12 — растущая, 24.12 — полнолуние.

Благоприятные дни:

Огурцы: 2–3, 6–7, 13–17, 25–27, 30–31;

Перец, баклажаны: 2–3, 6–7, 15–17, 25–27, 30–31;

Капуста: 2–3, 6–7, 13–17, 25–27, 30–31;

Томаты: 2–3, 6–7, 15–17, 25–27, 30–31;

Корнеплоды: 2–3, 6–7, 15–17, 22, 25–27, 30–31;

Зелень: 2–3, 6–7, 15–17, 25–27, 30–31.

Неблагоприятные дни:

1, 8–10, 23–24, 28–29.

Народные приметы садовода и огородника

Посадку картофеля начинают, когда зацветают бузина и черемуха;

Кабачки, тыкву и патиссоны высаживают под пленку, когда цветет калина и распускаются пионы;

Лук и репу для хорошего урожая сажают на день Святого Луки (5 мая);

Капустная рассада, посаженная с 18 мая (Аксинья-капустница) до 25 июня, дает крупные кочаны;

В раннюю весну капусту и лук сажают на четвертой неделе Великого поста, в позднюю — в Страстную субботу.

Следует также помнить, что успех урожая зависит не только от фаз Луны, но и от правильной агротехники, климатических условий и своевременного ухода. Лунный посевной календарь — вспомогательный инструмент. Пусть ваш сад будет плодородным, а урожай — обильным.