«Мы ни разу не меняли условия»: Лавров о позиции РФ на переговорах по Украине

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 28 0

Глава МИД РФ подчеркнул последовательность и ясность российской позиции в урегулировании конфликта.

Лавров высказался о позиции РФ на переговорах по Украине

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лавров подтвердил неизменность позиции России по Украине

Россия ни разу не изменяла условия урегулирования конфликта на Украине, в отличие от других участников переговорного процесса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

«Мы ни разу не меняли условия, в отличие от других участников этого процесса, которые постоянно ворота передвигают, штанги передвигают и говорят: «Вот надо теперь еще и сюда забить один гол, а туда не забивать», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что позиция России остается последовательной и понятной.

Глава икевского режима Владимир Зеленский 30 января заявил, что не готов выводить войска из Донбасса ради мира и не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС без боя. Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года подчеркнул, что РФ в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или иным путем. По его словам, Россия предлагала Украине вывести войска и избежать боевых действий, но Киев отказался от этих предложений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.91
-0.07 91.11
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:39
Драконы, мастер-классы и ушу: как Москва отметит Китайский Новый год
23:24
Туристы из 15 стран посетили фотосалон на Манежной площади
23:06
«Мы ни разу не меняли условия»: Лавров о позиции РФ на переговорах по Украине
22:54
Китайские вейпы под подозрением: в США опасаются слежки через устройства
22:45
«Любое время года — весна»: Путин и Си Цзиньпин обсудили будущее отношений России и Китая
22:29
Секреты Туманного Альбиона: экс-посла Британии в США проверяют из-за связей с Эпштейном

Сейчас читают

Эстония задержала контейнеровоз с 23 российскими моряками
Приносящая удачу лошадь: Драко Малфой стал символом Китайского Нового года
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Семья Брюса Уиллиса готовится к смерти актера: «Нам нужно это делать»

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео