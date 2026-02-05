Россия указала на молчание США в вопросе продления ДСНВ

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 41 0

В российском МИД считают подход США ошибочным и вызывающим сожаление.

Россия заявила о молчании США по предложению продлить ДСНВ

Фото: © РИА Новости/Игорь Наймушин

США не предоставили официальный ответ на предложение президента России Владимира Путина о добровольном соблюдении странами ограничений, предусмотренных Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), как минимум в течение года после завершения действия соглашения. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

«Какая-либо формализованная официальная реакция США на российскую инициативу по двусторонним каналам так и не была получена. <…> По сути речь идет о том, что наши идеи преднамеренно оставлены без ответа», — отметили в ведомстве.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что российская сторона после истечения действия ДСНВ будет действовать взвешенно и ответственно. Он добавил, что путь к переговорному урегулированию для обеспечения стратегической стабильности остается открытым.

В российском МИД также отметили, что подход США является ошибочным и вызывает сожаление.

Ранее, в сентябре, президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ еще в течение года после 5 февраля 2026 года.

