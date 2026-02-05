В обход санкций: депутата АдГ задержан за отправленный в Белоруссию погрузчик

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Йорг Дорнау управляет крупным сельхозпредприятием «Цыбулька-Бел».

Депутата АдГ обвинили в нарушении санкций ЕС — что известно

Фото: www.globallookpress.com/ Sebastian Kahnert

Депутата АдГ задержала полиция за отправленный в Белоруссию погрузчик

Депутата оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Йорга Дорнау задержали полицейские. Его обвинили в нарушении санкций ЕС, когда он пытался отправить в Белоруссию автопогрузчики. Об этом сообшила ежедневная немецкая газета-таблоид Bild.

По данным следствия, в августе 2022 года Дорнау указал Казахстан в качестве страны назначения для погрузчиков, чтобы скрыть его фактический экспорт в Белоруссию, так как транспортные средства находятся в санкционном списке Евросоюза.

Дорнау управляет в Белоруссии крупным сельхозпредприятием «Цыбулька-Бел» вместе с белорусскими партнерами.

Его арестовали в саксонском ландтаге (региональном парламенте) после того, как депутаты путем голосования поддержали снятие с него парламентской неприкосновенности. Партия АдГ выступила против, заявив, что преследование политически мотивировано.

До этого в отношении Дорнау проводили расследования и обвиняли в якобы «эксплуатации труда политзаключенных» на луковой ферме.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, лидер АдГ Тино Хрупалла призвал власти Германии к диалогу с Россией. По его мнению, правительству ФРГ давно необходимо перейти от конфронтации к переговорам и напрямую обсудить ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.

Также Хрупалла отметил, что нынешняя политика Берлина и Лондона, напротив, способствует затягиванию конфликта на Украине, поскольку сопровождается новыми финансовыми вливаниями и поставками вооружений Киеву.

