Немецким властям необходимо наладить прямой диалог с Россией, чтобы остановить дальнейшую эскалацию украинского кризиса. С таким заявлением выступил председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла в интервью изданию Welt.

По словам политика, федеральному правительству ФРГ давно необходимо перейти от конфронтации к переговорам и напрямую обсудить ситуацию с президентом России Владимиром Путиным. Хрупалла отметил, что нынешняя политика Берлина и Лондона, напротив, способствует затягиванию конфликта на Украине, поскольку сопровождается новыми финансовыми вливаниями и поставками вооружений Киеву.

«Чтобы разорвать спираль эскалации, федеральное правительство должно наконец поговорить с российским президентом Владимиром Путиным», — заявил он.

Также он выразил мнение, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому следовало бы согласиться на озвученные компромиссные предложения, чтобы прекратить гибель людей. Лидер АдГ подчеркнул, что Москва не потерпела поражения в этом противостоянии и не намерена отказываться от занятых территорий, поэтому Украине важно самостоятельно определить, насколько долго она готова продолжать конфликт.

До этого, 15 января, президент России Владимир Путин заявил, что кризис на Украине стал результатом многолетнего игнорирования интересов РФ. Он напомнил, что Москва неоднократно предлагала инициативы по формированию общеевропейской системы безопасности, которые, по его словам, могли бы устроить все стороны.

В свою очередь, 14 января, президент США Дональд Трамп высказал мнение, что затягивание конфликта исходит по большей части от Киева, чем от Москвы. При этом он отметил, что российский лидер демонстрирует готовность к урегулированию ситуации, тогда как украинская сторона проявляет к этому меньшую заинтересованность.

