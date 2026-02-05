Европейская комиссия вмешивалась в выборы в шести европейских странах

Цензуру еврочиновники используют не только для борьбы с мнимым внешним врагом, но и против политических оппонентов. Так, расследование юридического комитета конгресса США выяснило, что Брюссель тайно оказывает давление на соцсети, чтобы ослабить оппозицию накануне выборов. Откровенное вмешательство уже реализовали в шести разных странах. Среди них Словакия, Нидерланды, Франция, Ирландия, Румыния и даже Молдавия, которая вовсе не входит в ЕС. Кто следующий в этом «черном списке» Еврокомиссии — разбирался корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

160 страниц, компрометирующих Брюссель. Это расследование, которое уже прозвали крахом европейской демократии. В материалах восемь случаев вмешательств в выборы сразу в шести странах континента. Среди них Словакия, Нидерланды, Франция, Молдова, Румыния и Ирландия.

«TikTok подверг цензуре более 45 тысяч публикаций, предположительно содержащих „дезинформацию“, включая явные политические высказывания, в период выборов в ЕС в рамках строгих правил модерации контента, принятых под угрозой ответных мер со стороны Еврокомиссии», — говорится в докладе.

В США уверены — ЕС уже готовит кампанию против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Американцы считают, что Брюссель попытается сместить надежного союзника президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на апрельских выборах.

Давление, манипуляции и вмешательство в выборы применяется к тем, чья политика не вписывается в интересы ЕС. Вот и нынешнее правительство Венгрии все чаще расходится во взглядах с Европарламентом и отказывается бездумно отправлять миллиарды на Украину.

К венгерскому премьеру у Брюсселя достаточно претензий. Он выступает против антироссийских санкций, мешает выделению средств Киеву и продолжает сотрудничать с Москвой в области энергетики.

«Некоторые считают, что господин Орбан — единственный союзник Дональда Трампа и единственный оплот консерватизма в Европе. И я полагаю, что Евросоюз опасается того, что Виктор Орбан может возглавить и сформировать сильное патриотическое движение, способное свергнуть политический истеблишмент, связанный с Урсулой фон дер Ляйен», — отметил политолог и консультант по политическим рискам Адриэль Касонта.

В Будапеште реагируют уверенно. Глава МИД уже провел беседу с послами европейских стран и очертил границы дозволенного.

«Я ясно дам понять послам: если в предстоящий период они будут вмешиваться, поучать, комментировать или критиковать венгерский избирательный процесс, им будет крайне сложно выполнять свою работу в Будапеште в будущем. В таком случае они точно не смогут встречаться ни с одним руководителем органов государственного управления, ни с чиновниками среднего уровня», — заверил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Схема вмешательства в демократические процессы уже налажена. Вот, например, президентские выборы в Молдавии. Брюссель выделил под нужды страны, которая даже не входит в ЕС, армию ботов, удаляющих из соцсетей все, что не совпадает с проевропейской риторикой.

«Нас годами кормили сказками о „внешних угрозах“ — постоянно указывая пальцем в одну сторону. Но сегодня на столе — факты: реальное давление на информационное пространство в разгар подготовки к выборам 2024 года осуществлялось со стороны Еврокомиссии, что было крайне выгодно действующей власти», — написала в своем Telegram-канале исполнительный секретарь оппозиционного в Молдавии блока «Победа» Марина Таубер.

Правда, до европейских кабинетов слова оппозиционерки не дойдут. Ее канал заблокирован в ЕС — все для защиты демократии. Похожую схему Брюссель провернул в Румынии.

«Кэлина Джоржеску обвиняли в том, что он поддерживался Россией. Финансировался. Но, как мы видим, это не так. У человека просто были ясные послания к румынскому народу, а именно отказ от помощи Украине, защита суверенитета», — говорит политолог Александр Корниенко.

Бухарест в 2024-м отменил победу оппозиционера Кэлина Джорджеску якобы из-за вмешательства Москвы. Как выяснилось позже, российский след в соцсетях создали искусственно.

«США, на мой взгляд, направляют возмущение европейских граждан в определенное русло, чтобы показать: посмотрите, неизбранные структуры Евросоюза вмешиваются в выборы в ваших странах, и с этим необходимо что-то делать. Многие в Европе, когда получают эти знания — а это, по сути, уже общеизвестная информация, — прекрасно понимают, что Евросоюз препятствует тому, чтобы инакомыслящие голоса получали доступ к широкой аудитории», — отметил британский политолог и консультант по политическим рискам Адриэль Касонта.

Признавать свою вину европейские чиновники станут вряд ли. В Еврокомиссии уже заявили, ни в какие выборы они не вмешивались. Но, вероятно, в колоде карт у США очередная порция компромата на Европарламент, которая раз за разом да и заставляет задуматься европейских избирателей.

