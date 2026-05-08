Три американских эсминца прошли через Ормузский пролив после морского боя с Ираном
При этом в КСИР утверждают, что действовали в ответ на провокацию США.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/U.S. Marines; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Три американских эсминца успешно прошли через Ормузский пролив. Об этом сообщил Дональд Трамп в своей соцсети. По его словам, произошло фактически морское сражение.
Корабли США были атакованы иранскими катерами, однако в завязавшемся бою американцы якобы разгромили противника. При этом в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) утверждают, что действовали в ответ на провокацию США.
Сразу после инцидента Пентагон нанес удары по объектам, из которых, по их данным, координировались атаки на американские корабли. При этом в Белом доме подчеркивают: бомбардировки не стоит считать возобновлением войны.
По данным The Wall Street Journal, напряженность в проливе подтолкнула страны Персидского залива снять ограничения, мешавшие американским конвоям в рамках «Проекта Свобода». А власти Саудовской Аравии и Кувейта разрешили Штатам использовать свои базы и воздушное пространство.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран обвинил США в нарушении перемирия. Официальный представитель центрального штаба военного командования страны «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что американские силы атаковали ряд иранских районов, а также два судна вблизи Ормузского пролива.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 8 мая
- Иран обвинил США в нарушении перемирия
- 7 мая
- Договорятся ли США и Иран: что происходит вокруг Ормузского пролива
- 6 мая
- «Свободу» остановили: почему США поставили на паузу очередную операцию в Ормузском проливе
- 6 мая
- Трамп приостановил миссию по освобождению судов в акватории Ормузского пролива
- 6 мая
- В иранских городах Бендер-Аббас и Бушер раздались звуки взрывов
- 6 мая
- Назло Тегерану: США направили 60 самолетов к Ормузскому проливу
- 5 мая
- Иран ввел новую систему прохода судов через Ормузский пролив
- 5 мая
- Мерц заявил о готовности Германии защищать Ормузский пролив
- 5 мая
- Власти Турции призвали готовиться к затяжному конфликту вокруг Ормузского пролива
- 4 мая
- «Сотру с лица земли»: Трамп пообещал уничтожить Иран за удары по кораблям
Читайте также
28%
Нашли ошибку?