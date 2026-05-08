Три американских эсминца прошли через Ормузский пролив после морского боя с Ираном

Эфирная новость 100 0

При этом в КСИР утверждают, что действовали в ответ на провокацию США.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/U.S. Marines; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ормузский пролив

Три американских эсминца успешно прошли через Ормузский пролив. Об этом сообщил Дональд Трамп в своей соцсети. По его словам, произошло фактически морское сражение.

Корабли США были атакованы иранскими катерами, однако в завязавшемся бою американцы якобы разгромили противника. При этом в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) утверждают, что действовали в ответ на провокацию США.

Сразу после инцидента Пентагон нанес удары по объектам, из которых, по их данным, координировались атаки на американские корабли. При этом в Белом доме подчеркивают: бомбардировки не стоит считать возобновлением войны.

По данным The Wall Street Journal, напряженность в проливе подтолкнула страны Персидского залива снять ограничения, мешавшие американским конвоям в рамках «Проекта Свобода». А власти Саудовской Аравии и Кувейта разрешили Штатам использовать свои базы и воздушное пространство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран обвинил США в нарушении перемирия. Официальный представитель центрального штаба военного командования страны «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что американские силы атаковали ряд иранских районов, а также два судна вблизи Ормузского пролива.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Ормузский пролив
8 мая
Иран обвинил США в нарушении перемирия
7 мая
Договорятся ли США и Иран: что происходит вокруг Ормузского пролива
6 мая
«Свободу» остановили: почему США поставили на паузу очередную операцию в Ормузском проливе
6 мая
Трамп приостановил миссию по освобождению судов в акватории Ормузского пролива
6 мая
В иранских городах Бендер-Аббас и Бушер раздались звуки взрывов
6 мая
Назло Тегерану: США направили 60 самолетов к Ормузскому проливу
5 мая
Иран ввел новую систему прохода судов через Ормузский пролив
5 мая
Мерц заявил о готовности Германии защищать Ормузский пролив
5 мая
Власти Турции призвали готовиться к затяжному конфликту вокруг Ормузского пролива
4 мая
«Сотру с лица земли»: Трамп пообещал уничтожить Иран за удары по кораблям
+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.62
-0.60 87.89
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:08
Бонни Тайлер подключили к ИВЛ: певица впала в кому после операции
11:07
Американские ученые присвоили вспышке хантавируса статус ЧС третьего уровня
11:07
В Приморье прибыл праздничный «Поезд Победы»
11:04
Малый ракетный корабль «Буря» торжественно приняли в состав ВМФ России
11:00
Режим ЧС ввели в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону после атаки ВСУ
10:56
В деревне Бетково под Петербургом появилась Аллея памяти

Сейчас читают

От реставрации иконы к поиску себя: как Владимирский театр покоряет «Мастерскую 12»
«Она предложила больше»: Егор Бероев — о фильме «Кукла», личной боли, дебюте и праве говорить честно
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
«Не плачь, мама»: в Театре на Покровке показали актуальную драму о матери и сыне

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео