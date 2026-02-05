«Это будет сложно»: Ченнинг Татум перенес срочную операцию после тяжелой травмы

Дарья Орлова
Дарья Орлова 482 0

Актер вышел на связь из больничной палаты и показал снимки после хирургического вмешательства.

Что случилось с Ченнингом Татумом

Фото: www.globallookpress.com/Fred Duval

Ченнинг Татум перенес срочную операцию после тяжелой травмы

Актер Ченнинг Татум перенес срочную операцию. Он оказался в больнице после серьезной травмы плеча и был вынужден лечь под нож хирургов.

Звезда фильмов «Шаг вперед» и «Мачо и ботан» сообщил, что врачи диагностировали у него перелом акромиально-ключичного сустава. Повреждение потребовало оперативного вмешательства.

Актер опубликовал в Instagram* черно-белый снимок из больничной палаты. На фото Татум лежит на койке с повязкой на голове. Свое состояние он прокомментировал философски.

Фото: Instagram*/channingtatum

«Просто еще один день. Очередной вызов. Это будет сложно. Но неважно», — написал актер.

Публикацию Татум сопроводил композицией лоу-фай-музыканта Beowülf Today is a gift. Также он показал два рентгеновских снимка — сделанные до операции и после нее. На изображениях видно, что для фиксации сустава медикам пришлось установить шуруп в область ключицы.

Фото: Instagram*/channingtatum

Перелом плеча подобного типа обычно возникает при падениях или сильных ударах, когда связки акромиально-ключичного сустава повреждаются или разрываются. В таких случаях кости теряют стабильность, что делает хирургическое лечение необходимым.

Это не первая травма актера за последнее время. Летом прошлого года Ченнинг Татум получил повреждение ноги на съемках фильма «Мстители: Судный день», из-за чего часть трюков за него выполнял дублер.

В личной жизни актера также было немало перемен. Ранее он состоял в отношениях с британской певицей Джесси Джей, а затем несколько лет встречался с актрисой Зои Кравиц. Пара планировала свадьбу, однако помолвка была расторгнута.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

