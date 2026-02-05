Кефир подходит не всем: когда «полезный» напиток вредит кишечнику

Daily Mail: в некоторых случаях кефир может быть опасен для организма

Кефир — ферментированный молочный напиток, который пьют уже тысячи лет. Он пришел из регионов России и Монголии, а сегодня переживает настоящий бум. Только за последние полтора года продажи кефира в британских супермаркетах выросли в разы — его пьют ради «здорового кишечника», иммунитета и стройности. Об этом пишет Daily Mail.

И не зря: в кефире действительно содержатся миллиарды «дружественных» бактерий. Они помогают пищеварению, поддерживают микрофлору и связаны с более низким риском ожирения, сердечных заболеваний и рака кишечника. Но есть нюанс, о котором редко говорят.

Почему от кефира может стать хуже

По словам специалистов по пищеварению, количество людей с побочными эффектами от кефира растет. Причина простая: кишечник не всегда готов к такому наплыву бактерий.

В одной порции кефира — до двух миллиардов микроорганизмов. Для неподготовленного организма это может быть шоком. Частые жалобы — вздутие, газы, спазмы, диарея и ощущение «раздутого живота».

Это происходит потому, что новые бактерии начинают активно перерабатывать углеводы в кишечнике, выделяя большое количество газа. В итоге вместо «легкости» человек получает дискомфорт. Эксперты советуют начинать с совсем небольших порций и не пить кефир стаканами с первого дня.

Когда кефир не лечит, а усугубляет

Кефир часто советуют людям с проблемами пищеварения, но в реальности он подходит не всем. Например, при синдроме раздраженного кишечника (СРК) у одних людей пробиотики действительно улучшают состояние, а у других — усиливают боль и вздутие. Все из-за того же газа и раздражения слизистой.

А при синдроме избыточного бактериального роста в тонком кишечнике (СИБР) кефир может прямо ухудшить ситуацию. В этом состоянии бактерий и так слишком много — и добавлять новые означает усилить симптомы. В таких случаях врачи советуют либо резко сократить дозу, либо полностью отказаться от напитка.

Редкий, но опасный сценарий

В исключительных случаях пробиотики могут быть опасны. Особенно для людей с ослабленным иммунитетом — после тяжелых инфекций, онкологического лечения или при серьезных хронических заболеваниях.

В медицинской практике зафиксированы случаи, когда бактерии из пробиотиков вызывали тяжелые инфекции и даже сепсис. Это происходит, когда иммунная система не справляется и «полезные» микробы начинают вести себя агрессивно.

Поэтому врачи подчеркивают: людям с серьезными проблемами со здоровьем нельзя начинать пить кефир без консультации с врачом.

Кефир — не зло и не панацея. Для одних он действительно полезен, для других — источник проблем. Главное правило простое: не пить его «на автомате» только потому, что это модно. Если после кефира становится хуже — это не «нормальная адаптация», а сигнал организма, который лучше не игнорировать.

