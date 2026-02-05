Не только для сердца: как средиземноморская диета снижает риск инсульта

The Guardian: средиземноморская диета на 25% снижает риск инсульта

Средиземноморская диета связана со снижением риска инсульта любого типа — в некоторых случаях до 25%. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более чем за два десятилетия. Результаты их работы приводит The Guardian.

Исследование выявило устойчивую связь между питанием и меньшей вероятностью как ишемического инсульта — самого распространенного, так и геморрагического, который считается более редким, но гораздо более тяжелым.

В исследовании приняли участие 105 614 женщин из Калифорнии. На старте средний возраст участниц составлял 53 года, и ни у одной из них ранее не было инсульта.

Ученые оценивали, насколько строго женщины придерживались средиземноморского рациона, присваивая им баллы от 0 до 9. Учитывалось потребление цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов, бобовых, рыбы, оливкового масла и умеренного количества алкоголя, а также низкое потребление красного мяса и молочных продуктов.

За участницами наблюдали в среднем 21 год, параллельно учитывая другие факторы риска — курение, уровень физической активности и артериальное давление.

Насколько снизился риск

Результаты оказались показательными. У женщин, которые максимально придерживались средиземноморской диеты, риск инсульта в целом был на 18% ниже по сравнению с теми, чей рацион был далек от этого стиля питания.

Вероятность ишемического инсульта снижалась на 16%, а геморрагического — сразу на 25%. Именно этот результат исследователи называют особенно важным, поскольку такие инсульты изучаются реже, но протекают значительно тяжелее.

Почему это важно

Инсульт остается одной из ведущих причин смерти и инвалидности во всем мире: ежегодно с ним сталкиваются более 15 миллионов человек, миллионы из которых либо погибают, либо остаются с пожизненными последствиями.

Эксперты подчеркивают, что до 90% случаев инсульта потенциально предотвратимы, а питание — один из ключевых факторов риска, на который человек действительно может повлиять.

Ограничения и выводы

Авторы подчеркивают, что исследование показывает связь, но не доказывает прямую причинно-следственную зависимость. Кроме того, в нем участвовали только женщины, а данные о питании собирались со слов самих участниц.

При этом независимые специалисты называют выводы значимыми и отмечают, что даже частичное приближение к такому рациону может иметь ощутимый эффект для здоровья сосудов и мозга.

