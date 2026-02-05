Туристы перепутали поминки со шведским столом ресторана и поели бесплатно

На следующий день ситуация повторилась.

Похоронные обряды и традиции народов мира

Фото: www.globallookpress.com/Moritz Wolf

Thaiger: туристы перепутали поминки со рестораном и поели бесплатно

В одной из провинций Таиланда местные жители тепло приняли и угостили две группы иностранных туристов. Путешественники по ошибке приняли проходящие в доме похороны за работу обычного ресторана. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Необычную историю осветил Чаранторн Чареомкиад, который опубликовал в социальных сетях кадры с церемонии прощания со своим родственником. На видео запечатлено, как двое мужчин европейской внешности спокойно сидят за столом, пока хозяйка дома наливает им воду.

«Иностранцы зашли на похороны, думая, что это шведский стол», — прокомментировал ситуацию автор ролика.

Семья не стала выпроваживать гостей, а напротив, предложила им полноценный обед. Позже, когда туристам объяснили суть мероприятия, они извинились и поблагодарили хозяев за невероятное радушие.

Однако на следующий день ситуация повторилась: еще трое иностранцев зашли во двор с тем же вопросом — не ресторан ли это. Чаранторн отметил, что его мать лично вынесла гостям поднос с едой, лишь предупредив, что блюда могут быть слишком острыми.

Согласно национальным традициям Таиланда, угощение всех пришедших на похороны является важным ритуалом. Считается, что такая щедрость помогает духу покойного и выражает признательность тем, кто пришел почтить его память.

В социальных сетях мнения пользователей разделились. Некоторые комментаторы заподозрили туристов в хитрости и желании поесть бесплатно, но большинство жителей страны поддержали семью.

Они подчеркнули, что готовность накормить незнакомца даже в момент скорби полностью соответствует тайским ценностям — состраданию и безусловному гостеприимству. Сам Чаранторн признался, что реакция гостей, которые были одновременно удивлены и счастливы, искренне его позабавила.

