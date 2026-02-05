Несладкая жизнь: как перестать есть много сахара

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

На что заменить привычные лакомства?

Как перестать есть много сладкого

Фото: 5-tv.ru

Нутрициолог Сергунина: сладкое нужно заменять фруктами и ягодами

Население РФ потребляет значительно больше сладкого, чем допускается медициной. Минздрав фиксирует, что россияне в четыре раза превышают рекомендуемый уровень сахара в рационе.

О том, чем опасен сахар и как от него отказаться, URA.RU рассказала нутрициолог Ника Сергунина.

Избыток сахара нарушает чувствительность к инсулину, усиливает воспаления, перестраивает микробиотический состав кишечника и приводит к скачкам глюкозы в крови.

Если постоянно есть сладкого больше нормы, можно получить ожирение, сахарный диабет 2 типа, ряд болезней сердца и кровеносной системы. Также патологические сладкоежки могут столкнуться с хронической усталостью.

Тяга к сладкому может возникать после длительного перерыва между приемами пищи — организм стремится быстро восстановить энергию. Есть и психологическая зависимость — сладкое вызывает ощущение радости, дает удовольствие.

Чтобы нормализовать рацион, эксперт рекомендует заменить сахар продуктами с естественной сладостью — фруктами и ягодами. Кроме того, можно использовать натуральные сахарозаменители, например, стевию, однако подсластители не должны становиться основой питания.

Ранее 5-tv.ru писал, с чем можно и нельзя пить разные сорта чая.

