Россия и США договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии

Россия и США договорились возобновить диалог на высоком уровне по военной линии. Об этом сообщило Европейское командование вооруженных сил США по итогам встреч, прошедших в Абу-Даби.

Как следует из заявления, решение было принято на фоне «продуктивного и конструктивного прогресса», достигнутого на прошлой неделе в рамках переговоров в ОАЭ. В переговорах участвовали представители американской и российской сторон.

В ведомстве подчеркнули, что поддержание прямых контактов между военными рассматривается как важный элемент глобальной стабильности. Такой канал связи должен повысить прозрачность, снизить риски просчетов и способствовать деэскалации.

Возобновить диалог по данному вопросу стороны решили на фоне подвижек в переговорном процессе, направленном на урегулирование конфликта на Украине. Отмечается, что создаваемый канал связи позволит поддерживать регулярное взаимодействие между оборонными ведомствами двух стран и обеспечит постоянный контакт на рабочем уровне.

