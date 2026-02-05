Россия готова обсуждать с США вопросы ядерного сдерживания

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Кремль подтвердил возможность возобновления контактов по ключевому оборонному соглашению при одном условии.

Песков о готовности России сотрудничать с США

Фото: © РИА Новости/Вадим Савицкий

Песков: Россия готова обсуждать с США вопросы ядерного сдерживания

Россия выразила готовность поддерживать контакты с США по тематике Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). Диалог будет вестись в случае получения конструктивных предложений от американской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, видео с его заявлением опубликовал репортер ВГТРК Павел Зарубин.

Он подчеркнул, что Москва не отказывается от обсуждения СНВ-3, если Вашингтон продемонстрирует готовность к продуктивному взаимодействию.

«Если будут какие-то конструктивные ответы от США, конечно, мы будем вести диалог», — заявил Песков.

Данное заявление прозвучало на фоне официального прекращения действия договора, которое наступило 5 февраля текущего года.

Несмотря на завершение срока действия документа, российское руководство намерено и далее придерживаться ответственной позиции в вопросах обеспечения глобальной безопасности.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что действия Москвы в сложившейся ситуации будут максимально взвешенными. При этом каналы для переговорного процесса по стратегической стабильности остаются открытыми.

Отмечается, что еще в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин предлагал добровольно соблюдать установленные соглашением лимиты как минимум в течение одного года после его формального истечения.

