Была не прибита: водонапорную башню украли в тульском музее-усадьбе Поленова

Территория комплекса раскинулась на правом берегу реки Оки и является важным объектом культурного наследия страны.
В Тульской области украли водонапорную башню из музея-усадьбы Поленова
В Тульской области сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело по факту кражи водонапорной башни, находившейся на балансе музея-усадьбы В. Д. Поленова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону в Telegram-канале.
По данным ведомства, инцидент квалифицирован как растрата имущества, принадлежащего государственному мемориальному историко-художественному и природному музею-заповеднику. Следствие установило, что постройка была незаконно изъята с музейной территории, расположенной в Заокском районе.
На данный момент представители Следственного комитета проводят комплекс оперативных мероприятий. Силовики стремятся не только определить круг лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления, но и выявить возможные иные эпизоды противоправной деятельности на территории культурного объекта.
Отмечается, что знаменитый музей-заповедник выдающегося русского живописца Василия Поленова базируется в бывшем имении Борок. Территория комплекса раскинулась на правом берегу реки Оки и является важным объектом культурного наследия страны.
