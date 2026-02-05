Во время взрыва на шахте в Ростовской области пострадали четыре человека

В Белокалитвинском районе Ростовской области на шахте «Садкинская» произошел локальный взрыв. Инцидент случился 31 января 2026 года в подготовительном забое во время заряжания шпуров — сдетонировал один из зарядов. Об этом сообщил генеральный директор ООО УК «Южуголь» Владислав Цатуров в беседе с 5-tv.ru.

«В подготовительном забое в процессе заряжания шпуров произошла детонация одного из зарядов. В результате происшествия пострадали четыре сотрудника шахты», — говорится в заявлении.

Спасатели военизированной горноспасательной части оперативно оказали им первую помощь и эвакуировали горняков на поверхность. После чего они были госпитализированы.

По состоянию на 5 февраля угрозы жизни пострадавших нет. Трое продолжают лечение в стационаре, еще один уже выписан из медицинского учреждения.

Как сообщил Цатуров, шахта «Садкинская» продолжает работу в штатном режиме. Расследование причин и обстоятельств происшествия проводится в установленном порядке.

Ранее, писал 5-tv.ru, свыше 200 шахтеров погибли при обрушении шахты в Демократической Республике Конго.

