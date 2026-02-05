Mirror: девочка играла на улице с обручем и получила удар ножом в сердце

В Великобритании девятилетняя девочка играла на улице с обручем и получила удар ножом в сердце. Об этом сообщает издание Mirror.

Согласно материалам дела, трагедия произошла, когда ребенок проводила время рядом с магазином своей матери. Злоумышленник нанес девочке смертельный удар ножом в область сердца и скрылся. Несмотря на попытки медиков спасти пострадавшую, ранение оказалось фатальным.

Судебное разбирательство в Королевском суде длилось несколько дней. В итоге коллегия присяжных большинством голосов признала 26-летнего мужчину виновным в убийстве.

Ранее подсудимый пытался признать вину лишь в непредумышленном убийстве, ссылаясь на свою психическую болезнь — шизофрению.

«Это преднамеренное убийство было явно нечестивым актом. Он знал, что его поведение было неправильным. Он знал, что убивает ребенка», — отметил прокурор.

Даже после задержания мужчина делал странные заявления. Он утверждал, что обладает силой воскресить девочку и может сделать это, если с ним свяжется НАСА.

Семья погибшей до сих пор не может оправиться от шока. Мать девочки, которая была свидетельницей последних минут жизни дочери, задается вопросом, почему целью стала именно она.

Отчим жертвы в своем эмоциональном обращении назвал падчерицу «прекрасной душой» и пообещал, что она навсегда останется в их памяти.

В настоящее время осужденный находится в охраняемой психиатрической клинике, поскольку врачи сомневаются в возможности его полного излечения. Окончательный приговор и мера наказания будут объявлены судом 25 февраля.

