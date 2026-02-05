«Я благодарю всех»: Анна Чиповская впервые вышла на связь после смерти матери

Прощание с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской пройдет 9 февраля

Актриса Анна Чиповская вышла на связь спустя сутки после новости о смерти своей матери, заслуженной артистки России Ольги Чиповской. На своей личной странице в соцсетях звезда опубликовала сообщение, адресованное поклонникам, которые выразили соболезнования ее семье.

«Я искренне благодарю всех за теплые слова и поддержку», — написала Анна.

Пост в социальных сетях она дополнила черно-белой фотографией матери и подробностями о церемонии прощания, которая пройдет 9 февраля с 10:00 до 12:00 в Большом фойе Театра имени Вахтангова.

Коллеги и поклонники выражают актрисе глубокие соболезнования и желают ей сил пережить эту невосполнимую утрату.

Ольга Чиповская ушла из жизни 4 февраля в своей московской квартире в возрасте 67 лет. Информацию об этом сообщила пресс-служба Театра имени Вахтангова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в театре выразили глубокие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам и зрителям в связи с кончиной Ольги Чиповской.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX