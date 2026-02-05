Трамп предложил разработать новый договор по стратегическим вооружениям с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что он против продления действия ДСНВ. По его мнению, наиболее важным разработать новое долгосрочное соглашение. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«Нам следует поручить своим экспертам работать над новым, улучшенным и модернизированным договором, который может действовать в течение долгого времени в будущем, а не продлевать Новый ДСНВ — сделку, которая было плохо заключена Соединенными Штатами и которая, кроме того, серьезно нарушается», — сообщается в публикации.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, утратил свою силу последний международный договор, ограничивающий США в правах использовать и хранить ядерные боеголовки. Речь идет об СНВ-3.

Россия озвучила конкретное предложение продлить действие лимитов, предусмотренных Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), однако американская сторона промолчала.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва готова поддерживать контакты с Вашингтоном по тематике ДСНВ или СНВ-3. Обсуждения возможны при условии, если США продемонстрирует готовность к продуктивному взаимодействию.

