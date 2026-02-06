Импорт ЕС не в силах обеспечить всю Украину светом

Импорт ЕС не в силах обеспечить все регионы Украины светом, многие города страдают из-за нехватки электроэнергии. Об этом пишет издание EADaily.

Коммерческие поставки из Венгрии, Словакии, Польши, Румынии и Молдавии составят 47,44 ГВт-ч, что позволяет не отключать свет на Западной Украине. При этом поставки от европейских союзников совершенно не поменяли ситуацию на юге, в центре и на востоке страны, следует из данных «Львовоблэнерго».

В отличие от Западной Украины, в Киеве по-прежнему продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Левый берег Днепра обеспечивают светом всего пять часов в сутки, другую сторону — девять. При этом 1100 многоэтажных домов продолжают оставаться без теплоснабжения, невзирая на суровые холода.

По словам главы Деснянского района Киева Максима Бахматова, восстановление подстанций «Винницкая 550» и «Киевская 750» после сокрушительных ударов российской армии может длиться годами. Поскольку ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ получили критические повреждения и выведены на длительный период из эксплуатации, в феврале у Киева будет лишь 4−6 часов электроснабжения в сутки.

Кроме того, в Одессе и большей части прилегающих районов продолжаются экстренные отключения, а Днепропетровской области, согласно данным ДТЕК, свет дают не дольше чем на девять часов в сутки.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.