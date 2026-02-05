ВС России ударили по транспортной и энергетической инфраструктуре ВСУ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 55 0

Также армия РФ поразила места сборки украинских беспилотников.

ВС РФ ударили по инфраструктуре ВСУ

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА. — Прим. ред.), ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, российской армией были поражены места сборки, хранения и запуска БПЛА, а также нанесены удары на склады боеприпасов и пункты временной дислокации как украинских вооруженных формирований, так и иностранных наемников в 148 регионах, уточнили в Минобороны.

Были уничтожены и формирования механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли более 280 боевиков, добавили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные освободили Староукраинку и Степановку в Запорожской области и в Донецкой Народной Республике, соответсвенно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.91
-0.07 91.11
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:13
Суд отправил под домашний арест подростка, устроившего стрельбу в уфимской школе
13:10
«Очень переживаю»: Тарасов о будущих женихах своих дочерей
13:00
Смерть не разлучила с мужем: названы дата и место похорон Гитаны Леонтенко
12:53
Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Оренбургской области
12:51
«Я истекал кровью»: пенсионер выжил после схватки с акулой
12:47
Умерла вдова народного артиста СССР Алексея Баталова — Гитана Леонтенко

Сейчас читают

Умерла вдова народного артиста СССР Алексея Баталова — Гитана Леонтенко
Стало известно о состоянии пострадавших после поджога в красноярской школе детей
Не из прихоти: какие продукты запрещали есть солдатам Советской армии
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео