«Очень агрессивна»: врач назвала симптомы глиобластомы

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 18 0

Это одна из самых тяжелых форм рака мозга, которая отличается своим быстрым ростом.

Как определить глиобластому на ранних стадиях

Фото: 5-tv.ru

Генетик Захаржевская: глиобластома — одна из самых тяжелых форм рака мозга

Глиобластома — одна из самых тяжелых форм рака мозга. Ее симптомы зависят от области поражения и могут начинаться с легкой усталости и проблем с концентрацией. Об этом в беседе с Life.ru сообщила врач-генетик Наталья Захаржевская.

«Эта опухоль очень агрессивна, и ее трудно убрать полностью, потому что она располагается в ткани мозга, плотно срастаясь с жизненно важными его участками», — пояснила специалист.

Врач отметила, что глиобластома на ранних стадиях почти не проявляется, а ее симптомы зависят от локализации опухоли. Они могут начинаться с обычной усталости, проблем с концентрацией внимания, а со временем включать головные боли, нарушения зрения, слуха и координации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России стали применять новый способ борьбы с онкозаболеваниями. В Обнинске специалисты уничтожают раковые опухоли с помощью томотерапии. Метод позволяет максимально точно воздействовать на злокачественные клетки, при этом практически не повреждая здоровые ткани.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

