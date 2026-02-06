«Это броня»: Ольга Тумайкина о том, для чего детям нужно читать сказки

|
Анастасия Антоненко
Эксклюзив

Актриса уверена, что очень важно читать сказки не просто вслух, но и с выражением.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Ольга Тумайкина: чтение сказок детям дает им чувство защищенности

Детям необходимо читать сказки, чтобы они чувствовали себя благополучно и защищенными. Таким мнением поделилась с корреспондентом 5-tv.ru народная артистка России Ольга Тумайкина на премьере фильма «Сказка о царе Салтане».

Актриса отметила, что читать сказки надо не просто вслух, но и с выражением, заботясь о самочувствии и ощущениях ребенка. По ее мнению, такая забота — это часть воспитания.

«Если бы вы были мой ребенок, то я бы вам читала не просто вслух, а с выражением. Я бы вас при этом обнимала и беспокоилась о том, тепло ли вы одеты в этот зимний вечер. Это все часть воспитания, это все части того, чтобы вы чувствовали себя благополучно, чтобы дети чувствовали себя защищенными», — поделилась актриса.

Тумайкина подчеркнула, что сказки помогают детям немного отодвинуть взрослую жизнь с ее реальностью, где порой нет места мечтам и отдыху. Она назвала родительскую любовь и сказочность книжек броней для ребенка, в которой он чувствует себя спокойно и защищенно.

«Я желаю всем такой защиты», — добавила она.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, молодой актер Артем Кошман уверен, что самый ценный урок, который родители могут преподать детям, — это доверие.

